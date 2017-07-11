В Свердловской области «забанили» сайт, незаконно торгующий редкой рыбой

Управление Роскомнадзора Свердловской области по требованию прокуратуры ограничило доступ к интернет-ресурсу, распространявшему запрещенную информацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуре, в ходе мониторинга был выявлен сайт, на котором размещалась информация о дистанционной продаже тайменя, включенного в перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ.

При этом доступ к интернет-ресурсу был свободным, объявление регулярно обновлялось, его ежедневно просматривали сотни пользователей.

Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с заявлением о признании таких публикаций информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Решением Кировского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.07.17

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