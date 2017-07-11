В Краснотурьинске появился «проклятый» полицейский пост – на него постоянно нападают вандалы

В Краснотурьинске неизвестные вандалы регулярно разбивают полицейский модуль.

Как сообщает «Вечерний Краснотурьинск», стекла полицейского модуля, расположенного на центральной площади Краснотурьинска, разбили. Злоумышленники «украсили» модуль и с противоположной стороны – там размещены оскорбительные надписи в адрес «ментов». Несколько недель пришлось демонтировать надпись «Полиция», висевшую на модуле. Это сделали сами полицейские, так как вывеска нуждалась в ремонте – вандалы повредили одну букву.

«С эти модулем какая-то беда, его уже не первый раз портят вандалы, – сообщили в полиции Краснотурьинска изданию. – Стекла и вывеску мы, конечно, восстановим. Жалко, что пока камер на площади нет. По факту порчи имущества проводится проверка.

Краснотурьинск, служба информации РИА «Новый День»

Краснотурьинск. Другие новости 11.07.17

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