На свалке закрытого атомного города обнаружены восемь незаконных мигрантов

Полицейские закрытого города Новоуральска нашли в контролируемой зоне иностранцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, на территории городской свалки при проведении контрольно-надзорного мероприятия «Нелегальный мигрант» было выявлено восемь граждан Таджикистана, которые находились в Новоуральске без специального разрешения. Для разбирательства все нарушители режима ЗАТО были доставлены в дежурную часть полиции. Составлены протоколы по статье 18.8 КоАП Российской Федерации. Нарушителям грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей, с выдворением за пределы страны.

Сотрудники полиции Новоуральска проводят разъяснительную работу среди населения и юридических лиц о действующем порядке привлечения и использования рабочей силы иностранных граждан, трудовой и иной деятельности мигрантов на территории России и их ответственность за допущенные нарушения.

Новоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

Новоуральск. Другие новости 11.07.17

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