Два молодых мигранта устроили нарколабораторию в частном доме в Екатеринбурге

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по УрФО совместно с коллегами из свердловского УФСБ пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетического наркотика N-метилэфедрон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, лабораторию устроили уроженцы одной из стран ближнего зарубежья, 1994 и 1995 годов рождения. Нарколаборатория находилась в одном из частных домов Чкаловского района города Екатеринбурга. По версии оперативников, самостоятельно изготовленный N-метилэфедрон мужчины распространяли посредством «закладок» на территории Екатеринбурга. Злоумышленники были задержаны сотрудниками транспортной полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Свердловской области после того, как сделали очередную «закладку».

В ходе проведенного обыска частного дома, который снимали молодые люди, было обнаружено и изъято специальное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотика, а также электронные весы, мобильные телефоны и готовый N-метилэфедрон, общей массой 200 граммов, который был спрятан в погребе дома.

Злоумышленники пояснили, что приехали в Екатеринбург в июле этого года с целью распространения наркотиков. Сняли частный дом, через Интернет покупали прекурсоры и специальное оборудование для изготовления наркотика, после чего сбывали его бесконтактным способом. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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