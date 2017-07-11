Из дела главы Верх-Исетского района Александра Бреденко исчезли материалы о даче взятки

В Екатеринбурге сегодня состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу главы администрации Верх-Исетского района Александра Бреденко, который обвиняется в получении взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на слушании был допрошен очередной свидетель – сотрудник экономического отдела администрации района Наталья Куйбышева. Ранее в суде выступали еще три свидетеля – предприниматель Алексей Перминов, который, по версии следствия, давал взятку Бреденко, а также два районных чиновника Вадим Грибанов и Константин Кудрявцев. Вместе с тем сегодня было заявлено об отсутствии в материалах дела аудио- и видеозаписи с информацией о даче взятки обвиняемому. Также было сказано, что нет акта

вручения техники Перминову, с помощью которой он фиксировал факт передачи денег. Все эти материалы будут запрошены к следующему заседанию, которое назначили на 10:00 3 августа. Не исключено, что в этот же день Бреденко выступит с последним словом.

Напомним, Александр Бреденко был задержан 21 февраля этого года, сейчас он находится под домашним арестом. Чиновнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере за общее покровительство»). По версии следствия, чиновник получил от коммерсанта 150 тысяч рублей в качестве взятки за покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района в 2016 году.

Предполагалось, что мзда поможет бизнесмену получить контракт, а все акты выполненных работ будут подписаны своевременно, расчет по ним тоже состоится в срок. Установлено, что с 2010 года муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству Верх-Исетского района заключались именно с этим предпринимателем, так как он постоянно выигрывал тендеры. Сумма последнего контракта составила более 15 млн. рублей. Бреденко грозит до 6 лет колонии и штраф в размере тридцатикратной суммы взятки. Исполняющим обязанности главы Верх-Исетского района Екатеринбурга назначен Сергей Нырков, который до этого был замглавы района по вопросам экономики и строительства. Перминов от уголовной ответственности освобожден, так как сам сообщил о факте коррупции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День

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