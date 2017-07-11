Клещи кусают свердловчан чаще, чем в том году, – есть двое погибших

Несмотря на дожди и прохладную погоду, в этом году санврачи фиксируют большее число случаев присасывания клещей к жителям Свердловской области. С начала сезона на территории региона зарегистрировано 25 911 пострадавших от опасных членистоногих. Причем 9 750 человек из них – екатеринбуржцы. Это на 5% больше, чем за тот же период 2016 года.

К счастью, случаев клещевого энцефалита в этом году меньше в 1,3 раза. С предварительным диагнозом госпитализировано 198 человек. Два человека из них скончались – 70-летний мужчина из поселка Алтынай Сухоложского района и 68-летняя екатеринбурженка. Оба не были привиты, имунноглобулин после укуса им не ставили.

С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 486 человек – это, наоборот, больше прошлогоднего показателя в 1,2 раза.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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