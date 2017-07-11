Вкладчики «Югры» не могут попасть в банк – офисы заблокированы (ВИДЕО)

В Екатеринбурге возле офиса банка «Югра» на улице Малышева постоянно выстраиваются очереди из вкладчиков, которые не могут попасть внутрь – представительства банка закрыты для посетителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у входа в отделение банка периодически собираются клиенты по пять-шесть человек. Банкомат в «предбаннике» офиса, открытого для посетителей, не работает, но к стене приклеен информационный бюллетень, с телефонами АСВ, куда можно обратиться за консультацией. Напомним, максимальная сумма вкладов физлиц, подпадающая под госпрограмму страховки, составляет 1,4 млн рублей.

В Екатеринбурге у банка действует два отделения – на Малышева,19, и на проспекте Космонавтов, 45. На сайте банка появилось сообщение, что с сегодняшнего дня отделения будут работать в консультационном режиме с 10 до 12 часов.

Объем вкладов в банке «Югра» составлял порядка 181 млрд рублей. Это наиболее заметный страховой случай за время работы Агентства по страхованию вкладов.

Лицензия у банка еще не отозвана, тем не менее, АСВ осуществляет функции временной администрации, а также введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. АСВ пока не объявило, в каких банках вкладчики смогут получить страховые выплаты.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 11.07.17

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