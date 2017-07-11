Более ста верующих одновременно примут крещение в реке Чусовой

Более ста верующих одновременно пройдут обряд крещения 28 июля, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, на реке Чусовой.

Как сообщили РИА «Новый День» в Екатеринбургской епархии, массовое крещение в водах Чусовой в поселке Станционный-Полевской города Полевского состоится уже в 14-й раз.

В епархии напоминают, что одновременно с Днем памяти святого князя Владимира в России отмечается государственный праздник – День крещения Руси. Эта памятная дата, официально установленная в 2010 году в память о крещении Руси, которое историки относят к 988 году.

В 2017 году на празднике ожидается более 100 человек, желающих принять крещение, и более 250 гостей.

Полевской, Служба информации РИА «Новый День»

Полевской. Другие новости 11.07.17

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