Композитор и инвестор Шульгин: роботизация спасет Россию. Но остается риск тупизны

Екатеринбург, Июль 11 (Новый День, Светлана Загороднева) –Россия сможет повысить свой экономический потенциал после тотальной мировой роботизации, если, конечно, это произойдет. Чтобы добиться успеха в новом мире, стране не надо гнаться за лучшими производителями автомобилей или товаров широкого потребления. Главный козырь – это энергетика. Такое мнение сегодня на площадке Иннопрома «Финансы для индустрии 4.0» озвучил известный композитор, один из первых инвесторов в блокчейн и основатель ГК «Фамилия» Александр Шульгин.

По его мнению, глобальной роботизации не будет еще очень долго, это случится даже в 21 веке. Однако переход уже начался. «Тотальная замена людей роботами не произойдет еще очень долго, минимум столетие. А массово переход стартует не раньше 2020 года. К 2025 году мы сможем говорить о внедрении, к 2030 – произошел слом тренда. А пока у нас идет прототипирование, даже блокчейн, smart-контракты – это пока демоверсия роботизации», – считает Шульгин. Но когда это все же произойдет, мир разделится на семь цифровых зон, Россия окажется в одной зоне с Европой. И в этой зоне России надо будет найти свое место, не копируя чужие наработки и успехи, а предлагать этому внутреннему миру свой ресурс.

«Не надо делать машины лучше, чем Мерседес. Надо делать свое. Надо предлагать энергетику. Роботизация увеличит спрос на энергию», – отметил эксперт. Причем в мире роботов Россия сможет справиться и с некоторыми «традиционными» проблемами – не будет необходимости развивать отдаленные территории, тратиться на инфраструктуру для них. Работать будут роботы, а людей можно перевести туда, где уже все развито.

«Риски и опасности [в мире будущего для России] тоже есть. Тупизна – она всегда останется. С дорогами мы разберемся, будут дроны, а тупизна останется. Другой риск – копирование, повторение за другими, о чем я уже говорил»,– отметил инвестор.

Кстати, в мире будущего, когда работать будут роботы, человеку придется искать, чем занять свободное время. «Я серьезно инвестирую в киберспорт. Это как раз будущее, когда нужно будет решать, чем занять людей. В футбол можно час поиграть, балет два часа посмотреть, а в игры можно играть месяцами», – посоветовал Шульгин.

Екатеринбург. Другие новости 11.07.17

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