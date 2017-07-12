ЕВРАЗ поставит поезда на колеса с «европейской» маркировкой (ФОТО)

В рамках выставки Иннопром ЕВРАЗ НТМК и РЖД подписали протокол совещания, согласно которому металлурги будут поставлять на внутренний рынок колеса, маркированные холодным способом. Соглашение накануне на стенде ЕВРАЗ НТМК подписали управляющий директор предприятия Алексей Кушнарев и член правления ОАО РЖД Валентин Гапанович.

Как пояснил корреспонденту РИА «Новый День» Алексей Кушнарев, изменения позволят увеличить срок службы колес. «Мы подписали соглашение об изменении маркировки колеса. Сегодня в России колеса готовятся с маркировкой, которая наносится горячим способом. На ту продукцию, которая поставляется в Европу, маркировка наносится холодным способом. В РЖД решили перейти на маркировку холодным способом. Горячим способом тяжелее выдержать глубину маркировки, холодным получается меньше дефектов. Это перспективный путь», – прокомментировал топ-менеджер ЕВРАЗа.

На совещании также присутствовал представитель Выксунского завода, так как железнодорожные колеса сегодня производят только два предприятия: НТМК и Выксунский завод, сотрудники Уралвагонзавода, которые высказали заинтересованность в новой технологии маркировки колес.

Также на стенде компании вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона Урал Максим Андриасов подписал соглашение о сотрудничестве с компанией ВИСТ Групп. Соглашение направлено на внедрение цифровых технологий при ведении горных работ на ЕВРАЗ КГОКе, что позволит обеспечить рост производительности и повысить безопасность производств. В компании ЕВРАЗ ожидают от ВИСТА современных систем автоматической диспетчеризации, предложений по системам управления и повышения эффективности работы железнодорожного транспорта, технологий роботизированных грузоперевозок.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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