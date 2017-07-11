Лайки, банки и big data: российский разработчик создал карту инвестпривлекательности регионов

Сегодня на форуме «Финансы для индустрии 4.0», который прошел на Иннопроме, основатель СЕО SocialDataHub Артур Хачуян рассказал, как сделать карту инвестиционной привлекательности регионов на основе данных из соцсетей, от банков и с помощью информации о письмах граждан политикам. Его компания занимается анализом больших данных, аналитикой, сбором и мониторингом информации. В качестве источников информации разработчики используют около 70 источников, в том числе открытые – типа соцсетей или базы судебных приставов. А заодно – данные, переданные от банков и жалобы людей в органы власти. Все, как уверяет Хачуян, неперсонифицировано.

Сведения компания, работающая с big data, может передавать государству или продавать коммерсантам. Одним из проектов разработчика стала карта инвестпривлекательности регионов. На карте – более десятка блоков, от финансовых и рисков и трудового потенциала до криминальных рисков и экологических проблем.

У Свердловской области, согласно этим данным, довольно высокое место по туристическому и трудовому капиталу. Зато ситуация с экономическими рисками оставляет желать лучшего. По количеству заявок в фонд развития промышленности «опорный край державы» где-то в конце списка.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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