У здания Свердловской филармонии взлетел в воздух канализационный люк

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Первомайская рядом со зданием Свердловской филармонии взлетел в воздух канализационный люк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей страничке в Facebook рассказал местный житель Данила Штань. По его словам, «взрыв» произошел накануне вечером – после сильного хлопка крышка люка высоко подпрыгнула, в стороны полетели куски тротуарной плитки. После этого из люка повалил столб пара, который поднимался на высоту третьего этажа. К счастью, никто не пострадал.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.07.17

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