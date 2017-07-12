Среда, 12 июля 2017, 08:48 мск

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У здания Свердловской филармонии взлетел в воздух канализационный люк

У здания Свердловской филармонии взлетел в воздух канализационный люк
Фото со страницы Данилы Штаня в фейсбуке

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Первомайская рядом со зданием Свердловской филармонии взлетел в воздух канализационный люк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей страничке в Facebook рассказал местный житель Данила Штань. По его словам, «взрыв» произошел накануне вечером – после сильного хлопка крышка люка высоко подпрыгнула, в стороны полетели куски тротуарной плитки. После этого из люка повалил столб пара, который поднимался на высоту третьего этажа. К счастью, никто не пострадал.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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