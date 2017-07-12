В Екатеринбурге при реконструкции военного госпиталя похитили 150 миллионов рублей

В Екатеринбурге при реконструкции военного госпиталя пропали 150 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе военной прокуратуры ЦВО, работы по обновлению объекта выполняло ООО «Сантехэнергострой». По версии следствия, с декабря 2015 года по март 2016 года подрядчик по государственному контракту получил аванс в размере 150 миллионов рублей. Но вместо исполнения договоренности руководство компании перечислило средства на счета аффилированных структур и в дальнейшем похитило их. На данный момент объект отремонтирован только наполовину. В ведомстве не называют адреса медицинского учреждения, но, по некоторым данным, бюджетные деньги были похищены при реконструкции зданий 5-го военного клинического госпиталя войск Национальной гвардии РФ.

В отношении двух руководителей ООО «Сантехэнергострой» возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Стоит отметить, что в данный момент ООО «Сантехэнергострой» проходит процедуру банкротства. Согласно данным системы «СПАРК», компания принадлежит Владимиру Новоселову (указан ее директором), Магомеду Гулечеву и Сергею Шаляпину.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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