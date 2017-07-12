Уральского чиновника сферы образования отправили на обязательные работы за неуплату алиментов

Чиновник, работающий в сфере образования Нижних Серег, скопил почти полумиллионный долг по алиментам. Мужчину обязали отработать 130 часов на государство.

Как рассказали в УФССП по Свердловской области, 50-летний Геннадий С., работающий в сфере образования, несколько месяцев не выплачивал алименты своей дочери, сумма скопилась приличная, 460 тысяч рублей. В июне его вызывали в районное подразделение судебных приставов, но на приеме под предлогом выйти должник сбежал. Повторные требования о явке он проигнорировал. Тогда судебным приставом-исполнителем Чкаловского района города Екатеринбурга был совершен выезд по месту работы должника в город Нижние Серги. Приставы по месту жительства чиновника составили протокол 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей), но и тут мужчина попытался скрыться от должностных лиц – убегая, на требования остановиться не реагировал, применял силу и отталкивал судебного пристава.

В итоге мужчину задержали и доставили в нижнесергинское отделение службы судебных приставов, где в отношении него был составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов). Состоялся суд. Теперь сотрудник одного из образовательных учреждений должен отработать 130 часов. Должник был предупрежден, что уклонение от отбывания обязательных работ влечет наложение административного штрафа в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток.

Нижние Серги, служба информации РИА «Новый День»

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