ФК «Урал» закончил подготовку к новому сезону ничьей с «Динамо»

Футболисты «Урала» провели заключительную игру на предсезонном сборе в Словении. Подопечные Александра Тарханова встретились с клубом «Динамо» из сербского города Вранье. Поединок завершился вничью – 1-1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «шмели» вышли на матч ближайшим резервом. Условно основной состав «Урала» за день до этого обыграл всухую луганскую «Зарю» (2-0), и тренерский штаб дал игрокам возможность отдохнуть. Первый тайм прошел без забитых мячей.

Во второй половине встречи счет открыл «Урал». «Александр Павленко протащил мяч с центра поля до штрафной площади и пробил под перекладину – 1-0. Но удержать преимущество долго не получилось. Соперники отыгрались быстро благодаря удачному розыгрышу стандартного положения. Игрок «Динамо» замкнул прострел на дальней штанге – 1-1», – сообщили сегодня в пресс-службе клуба. Концовка встречи прошла с небольшим игровым перевесом уральцев, но счет на табло не изменился.

Сегодня «Урал» улетает из Словении. 15 июля на стадионе «СКБ-банк Арена» команда проведет первый матч чемпионата России с «Ростовом». Главный тренер ФК «Урал» накануне заявил о готовности игроков к новому сезону. «По товарищеским матчам можно сказать, что мы готовы. И с «Партизаном» не уступили по игре. И вчера с «Зарей» имели преимущество, особенно во втором тайме», – сказал Тарханов в интервью пресс-службе клуба. Он отметил, что спокоен за вратарскую позицию. Новичок команды – голкипер Ярослав Годзюр, по его словам, хорошо управляет обороной, уверенно действует на выходах. «Это сильный вратарь. Еще из новичков пока постоянно играет только Ароян. Но на этой позиции есть конкуренция. Динга вчера хорошо вышел на замену. Меркулов тоже хорошо сыграл», – добавил тренер.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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