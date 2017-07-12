Амнистированная по налоговой уголовке екатеринбурженка жалуется в Конституционный суд – с нее требуют уплаты миллионов рублей

КС принял к рассмотрению ряд жалоб, в которых ставится вопрос о выплате налогов с организаций фигурантами уголовных дел о налоговых преступлениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», одними из заявителей стали жители Екатеринбурга. Речь идет о пенсионерке Галине Ахмадеевой. Амнистия по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов не освободила женщину от необходимости выплатить государству 2,78 миллиона рублей недоимок за фирму. При этом Ахмадеева даже не была трудоустроена в организацию, она оказывала услуги по ведению бухучета в рамках гражданского договора. Следователи пообещали пенсионерке амнистию в обмен на признательные показания. Дело было прекращено, приговор по делу в отношении Ахмедеевой действительно не был вынесен, однако в рамках гражданского разбирательства по иску налоговых органов фактически была установлена вина женщины, так как суд постановил взыскать с ответчицы денежные средства в размере 2,78 миллиона рублей. Компания, пользовавшаяся услугами Ахмадеевой, также выплачивает государству долги по налогам. В поданной в КС жалобе это обстоятельство названо двойным налогообложением, осуществляемым с нарушением закона.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 12.07.17

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