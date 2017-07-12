В Екатеринбурге отчим избил своего пасынка и пытался продать его велосипед

Необычные разборки 36-летнего отчима и 14-летнего пасынка в Екатеринбурге вылились в уголовное дело. Мужчина избил подростка и пытался продать велосипед, на котором он катался.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел, когда родственники поехали кататься. Мужчина ехал на велосипеде ребенка, а тот взял двухколесного друга у своего приятеля. Во время прогулки они оказались в районе железнодорожного вокзала, где отчим попросил мальчика отойти подальше. В этот момент мужчина попытался продать велосипед парня и даже договорился о сделке со случайным прохожим. Но школьник вовремя это заметил.

«Покупатель не захотел иметь проблемы и потребовал вернуть ему деньги, – рассказывают в СУ СКР по Свердловской области. – Тогда отчим попытался похитить велосипед и стал на нем уезжать. Но ребенок схватился за руль. Отчим разозлился и ударил школьника рукой по лицу, а потом схватил за волосы и стал трясти его голову, требуя, чтобы пасынок дал ему уехать».

На помощь мальчику сбежались прохожие, мужчина с места инцидента сбежал. Но далеко скрыться не успел. Мимо проходил сотрудник полиции, который по рации передал информацию наряду ППСП. Вскоре мужчину задержали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Покушение на грабеж, совершенный с применением насилия»). В настоящее время материалы направлены в суд.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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