Дорожники на полтора месяца перекроют улицу Токарей

Открытое акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой» закроет движение транспорта по нечетной стороне улицы Токарей, от Кирова до Плавильщиков с 14 июля по 25 августа 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, причина перекрытия – ремонт моста, расположенного на нечетной стороне улицы Токарей.

На период закрытия движение транспорта будет осуществляться по четной стороне улицы Токарей, от Кирова до Плавильщиков.

Информация обо всех перекрытиях опубликована в специальном разделе на Информационном портале Екатеринбурга.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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