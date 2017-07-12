Среда, 12 июля 2017, 12:35 мск

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Дорожники на полтора месяца перекроют улицу Токарей

Дорожники на полтора месяца перекроют улицу Токарей

Открытое акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой» закроет движение транспорта по нечетной стороне улицы Токарей, от Кирова до Плавильщиков с 14 июля по 25 августа 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, причина перекрытия – ремонт моста, расположенного на нечетной стороне улицы Токарей.

На период закрытия движение транспорта будет осуществляться по четной стороне улицы Токарей, от Кирова до Плавильщиков.

Информация обо всех перекрытиях опубликована в специальном на Информационном портале Екатеринбурга.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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