На Среднем Урале ищут сбежавшего из колонии зэка

На Среднем Урале объявили в розыск сбежавшего из исправительной колонии-поселения заключенного.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, побег совершил Олег Колчанов, 1988 года рождения. В январе этого года он был осужден на 3 года и 9 месяцев за кражу и применение насилия в отношении представителя власти. Отбывать наказание мужчину отправили в колонию-поселение №45 (поселок Восточный, Камышловский район). 10 июля его не оказалось в расположении исправительного учреждения.

До ареста проживал в селе Бруснятское (Белоярский район). Места возможного появления – город Богданович, Сухой лог, Белоярский, Камышлов и районы, прилегающие к ним.

«Приметы: волосы короткие темные с залысиной, среднего телосложения, рост 165 см, глаза светлые. При обнаружении разыскиваемого просьба сообщать по телефонам: 8 (343) 359-56-11, 8 (343) 359-57-44 или на телефон полиции 02», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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