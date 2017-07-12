Дело о «пьяном» тройном ДТП, в котором погибли супруги с сыном-инвалидом, направлено в суд

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело по факту ДТП с участием трех машин, водитель одной из которых был пьян. В результате жуткой аварии погибли три человека – муж с женой и их сын-инвалид.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 22 марта этого года на въезде в Сухой Лог. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на Ford Focus, 45-летний водитель которого в ответ на требование инспекторов остановиться лишь увеличил скорость. Уходя от погони, мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-21103. «Десятку», в свою очередь, отбросило на патрульный автомобиль ВАЗ-2114. В результате ДТП погибли находившиеся в салоне отечественной легковушки муж с супругой и их сын-инвалид.

Сам виновник аварии получил перелом голени. Его 52-летнюю спутницу, которую он подхватил по дороге, доставили в больницу с множественными переломами. Как сообщил сегодня РИА «Новый День» руководитель пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, водитель Ford Focus нигде не работал, был лишен прав, в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Полицейские следователи доказали, что лихач совершил преступление, предусмотренное частью 6 статьи 264 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание до 9 лет колонии. Сотрудниками специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД по Свердловской области в настоящее время уголовное дело направлено в суд», – уточнил собеседник агентства.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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