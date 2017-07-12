Учёные пожаловались на чиновников: не хотят использовать советские разработки

Российские предприятия не торопятся вкладывать деньги в переработку отходов промышленного производства, а если и заняты этим, то часто используют иностранные технологии вместо того, чтобы пользоваться российскими и советскими разработками. Председатель научного совета по металлургии и металловедению ОХМН РАН Леопольд Леонтьев на сегодняшней панельной дискуссии по переработке отходов промпроизводства рассказал о том, что в Свердловской области сейчас находится порядка 200 млн красных шламов, из которых можно «доставать» полезные металлы, но крупный бизнес пока не занимается этим. «Русал» только один раз попытался выделить средства на реализацию этих мероприятий, но потом остановился», – сказал он.

По словам его коллеги Леонида Андреева, в советские времена в системе Министерства чёрной металлургии был создан отдел переработки шлаков. Технологии ещё тех лет были экспериментально проработаны, но пока ими пользуются лишь китайцы и индийцы. «Ни один из действующих в России способов переработки шлаков не предусматривает снижение энергозатрат, хотя у нас разработки есть. Одна из таких установок была куплена китайцами, они ее усовершенствовали и теперь поставляют в Корею, Индию, на свои металлургические заводы. Хотя исключительного права мы им не давали», – отметил он. По его словам, технология отечественных ученых позволяет добывать из шлака 25-30% железа, но пока все эти потенциально приносящие доход отходы просто копятся и окисляются. «В своё время в Свердловской области инициативно была разработана федеральная пилотная программа – переработка техногенных образований, она развивалась, а потом потихоньку она усохла и сейчас только занимается статистикой и констатацией», – посетовал эксперт.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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