В Кольцово немецкая овчарка нашла миллион рублей

В екатеринбургском аэропорту Кольцово немецкая овчарка Мики помогла поймать пассажира, который намеревался тайком вывези в Баку более миллиона незадекларированных рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собака заметила подозрительного мужчину у рамки металлоискателя и села возле него, чтобы привлечь внимание кинолога. Сотрудники таможенного поста, подоспевшие к месту событий, выяснили, что у гражданина во внутреннем кармане куртки спрятано более миллиона рублей. Денежные средства он, в нарушение закона, не задекларировал должным образом, отмечают в Кольцовской таможне. Теперь мужчине грозит штраф до 400 тысяч рублей.

На таможне отмечают, что овчарка Мики работает в Кольцово почти три года. Она успешно искала наркотические и психотропные средства, а с недавнего времени натаскана на поиск крупных денежных сумм.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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