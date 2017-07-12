В отходах на Урале хранятся тонны золота и серебра

На сегодняшний момент в Свердловской области более 50 млрд тонн техногенных отходов, которые, по данным экспертов, расположены на 315 объектах. Причём помимо вредных компонентов, которые нужно утилизировать, в них есть и ценные и даже драгоценные металлы – 350 тысяч тонн меди, 7 тонн золота, порядка 100 тонн серебра. Об этом сегодня на Иннопроме заявили участники панельной дискуссии, посвященной переработке отходов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.07.17

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