Почему посылки идут так долго: версии таможни, почты и логистов (ФОТО)

Рынок электронной коммерции в России оказался весьма односторонним – граждане, заказывая товары из-за рубежа, выводят миллионы долларов, давая возможность китайским и американским компаниям развиваться, обходя платежи в местную казну. При этом скорость пересылок куда угодно кроме Москвы оставляет желать лучшего. Но у всех участников рынка оказались разные тому обоснования: коммерческие компании ссылаются на несовершенство закона и плохую инфраструктуру, таможня винит адресатов-торопыг и только Почта России уверяет о своей доставке «точно в срок».

Сегодня на «Иннопроме» должна была состояться панельная дискуссия «Перспективы развития электронной коммерции». Как таковой дискуссии не вышло, участия части ключевых экспертов организаторам добиться не удалось, а оставшиеся спикеры – организаторы перевозок больше хвастали своими услугами, чем рассуждали о проблемах и способах их решения. Однако некоторые несовершенства логистики перевозок, напрямую затрагивающие покупателей интернет-магазинов, все-таки обсудили. «Российский рынок электронной торговли с одной стороны развивается хорошо, с другой – есть жуткий дисбаланс. В страну ввозится более 30 % товаров (от общего числа е-коммерции, – прим. ред.) и почти нет товаров, которые мы бы вывозили за рубеж. У нас в структуре экспорта сырье, сырьевые товары, товары тяжелого машиностроения, товаров личного потребления нет. Мы вывезли 330 млрд рублей, оплатив покупки, но не получили за это ничего – ни пошлины, ни НДС. Если наши зарубежные партнеры торгуют и на зарубежном рынке, и на внутреннем, то наши компании – в своем каком-то небольшом регионе», – посетовал директор по развитию компании Fresh Logic Дмитрий Попов.

Он отметил, что в ряде европейских стран посылки с Amazon, AliExpress и других площадок поступают сначала на склад на внутреннем рынке, а оттуда уже сортируются и расходятся по стране, то есть государство и местный бизнес все-таки получают какую-то пользу от таких пересылок. У нас же никакого аналогичного склада нет, соответственно, нет рабочих мест, нет никаких поступлений, выгода – только для зарубежного продавца. Логист считает, что необходимо менять законодательство, чтобы и в России появились такие сортировочные склады – и его, как представителя логистической компании, которая сможет получить свой куш, можно понять. При этом логист уверен, что стоимость посылок, проходящих через сортировку внутри страны, не вырастет – за счет удешевления внутренней доставки. «Еще одна проблема – все идет через Москву. И часто стоимость доставки в отдаленный регион из Москвы получается ниже, чем доставка в этот регион из соседнего к нему», – добавил Попов.

Следом взял слово замдиректора макрорегиона Урал Почты России Сергей Завьялов. Он рассказал всем присутствующим о вариантах доставки Почтой России, особо сакцентировав внимание на двух деталях: «доставка в срок» и «рыночные сроки доставки». Кстати, он же рассказал, что у госкомпании есть весьма современное мобильное приложение. «В скором времени появится возможность оплатить пересылку через приложение», – красочно охарактеризовал «современность» сервиса представитель оператора государственной почтовой сети.

И.о. руководителя Уральского таможенного управления Максим Чмора отметил забавный факт, увеличивающий время доставки посылок. «Отправления бывают регистрируемые и нерегистрируемые. Нерегистрируемые невозможно отследить после того, как они пересекут границу. Что видит покупатель, которому вообще не знакомы такие понятия? Он видит: посылка попала на таможню, на таможне связь оборвалась, человек думает, туда попало и там пропало. И начинает писать письма. Как водится – сначала в администрацию президента, потом в администрацию губернатора, потом на почту, а затем в Кольцовскую таможню. Администрации президента и губернатора спускают письма по цепочке нам. И мы вынуждены по одному случаю работу делать четыре раза. Нагрузка растет, а ваши посылки лежат. Только в этом полугодии к нам поступило 800 таких обращений», – рассказал таможенник.

Добавим, Почта России ранее заявляла, что уже с осени перестанет принимать из Китая посылки без штрих-кода – как раз потому, что трекинг отследить невозможно, а покупатели в утрате обвиняют почтовиков. По словам Максима Чморы, решить проблему с разгрузкой таможенников (и, как следствие, с ускорением сроков доставки) поможет создание какого-то национального российского посредника, который будет отслеживать перемещения. Он же должен аккумулировать информацию о том, что находится в посылке, – это заодно спасет тех, кто по незнанию заказывает легальные в Китае (и запрещенные в России) ручки-видеокамеры и вместе с посылкой получает статью за незаконный оборот средств негласного получения информации.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.17

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