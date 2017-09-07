В Горном Щите пожар уничтожил частный дом (ФОТО, ВИДЕО)

Этой ночью в поселке Горный Щит под Екатеринбургом дотла сгорел частный дом. С огнем боролись 16 пожарных, существовала угроза распространения огня на соседние дома, но трагедию удалось предотвратить.

Частный дом выгорел дотла

Пожар разгорелся около 11 часов вечера в доме по улице Красной. Ранг пожара был поднят до номера 1 бис, существовала серьезная угроза распространения огня на соседние постройки. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 120 кв. метров, сгорели деревянные надворные постройки и частный жилой дом. На месте работали 16 человек, 5 машин. Открытое горение ликвидировали к 00:13, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:04.

О человеческих жертвах пожара не сообщается.

Екатеринбург, служба информации

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