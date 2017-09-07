«Уральские авиалинии» запустят рейс в австрийские Альпы в новогодние каникулы

Авиакомпания «Уральские авиалинии» добавила в список зимних рейсов еще одно европейское направление – Зальцбург. Полеты будут выполняться с 30 декабря из аэропорта Домодедово по субботам, а в новогодние праздники еще и по вторникам.

Осень – самое подходящее время для выбора курорта для зимних каникул. Например, любители горнолыжного спорта могут отправиться покорять австрийские Альпы. В окрестностях Зальцбурга есть все условия для отличного катания на лыжах и сноуборде. Горные пики, ухоженные трассы, заснеженные деревья, высокие шпили церквей и величественные замки – все это выглядит, словно картина пасторального художника. А в период новогодних праздников Зальцбург радует туристов рождественским ярмарками, где можно купить сувениры и приятные мелочи. И, конечно, путешествие в Австрии предполагает обязательное знакомство с местной кухней: свиной шницель, венский штрудель, шоколадный торт захер, кремовый ликер «Моцарт» и знаменитое пиво.

Стоимость авиабилета из Москвы в Зальцбург в одну сторону начинается от 10 000 рублей по тарифу «промо»; «эконом» обойдется от 11 700 рублей, включая багаж и 1 комплект спортивного снаряжения. Стоимость перелета из Екатеринбурга в Москву по актуальным тарифам «Уральских авиалиний» начинается от 5000 рублей.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании или в мобильном приложении, а также в авиакассах и по телефону call-центра авиакомпании: 8-800-7700-262.

Москва, Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 07.09.17

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