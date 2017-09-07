Мошенница с Урала продавала россиянам несуществующих породистых собак

На Среднем Урале в суд города Серова направлено уголовное дело 20-летней девушки, продававшей несуществующих породистых собак.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, в июле этого года в полицию Серова начали поступать материалы из территориальных отделов внутренних дел Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Пензы и ХМАО-Югры по фактам мошенничества местной жительницы. Предприимчивая девушка выставляла на продажу мопсов, бультерьеров и лабрадоров. Потерпевшие находили объявления в интернете и связывались с продавцом. «В ходе переписки с потенциальными покупателями девушка высылала фото собак и снятые с ними видеоматериалы. Согласившись на покупку выбранного четвероногого друга, покупатели отправляли названной заводчице деньги – от трех до восьми тысяч рублей. Однако после этого ни одному из покупателей не удалось получить понравившегося породистого щенка», – говорят в ведомстве. После получения денег на указанный для клиента счет девушка оказывалась «вне зоны действия сети».

Вскоре полицейские задержали злоумышленницу. Девушка призналась в содеянном. Оказалось, что она живет с родителями и у них есть собаки разных пород. Но фактически к их разведению и продаже подозреваемая не имела никакого отношения. В общей сложности мошенническим путем она заработала 18 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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