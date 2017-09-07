После выборов. Что дальше: первые решения, назначения, увольнения

Свердловское заксобрание практически сразу после выхода с летних каникул вместе с вновь избранным губернатором займется формированием нового областного кабмина.

Как напоминает корреспондент РИА «Новый День», согласно ст. 53 Устава Свердловской области региональное правительство должно сложить свои полномочия в день вступления в должность вновь избранного губернатора. До окончания формирования нового кабмина члены правительства могут исполнять свои обязанности в ранге и.о.

Если проведение второго тура выборов не понадобится, то их результаты будут определены избиркомом не позднее 14 сентября, официально опубликованы – не позднее 21 сентября (возможно, раньше – между 15 и 21 сентября). Сразу после официального опубликования результатов избранному губернатору может быть вручено удостоверение об избрании.

Если в первом туре никто из кандидатов не наберет больше 50% голосов, второй тур состоится через две недели после первого, то есть 24 сентября, тогда сроки вступления нового губернатора в должность и начала формирования нового правительства также сдвинутся на две недели.

Одним из первых решений губернатора должен стать выбор представителя региона от исполнительной власти в Совете Федерации – не позже, чем на второй день после вступления в должность.

Кандидатуры на пост своих первых заместителей губернатор должен внести в заксобрание не позже чем через две недели после своего вступления в должность. То есть, если не будет второго тура, это произойдет в последних числах сентября. Это согласуется с планами заксо: первое заседание осенней сессии назначено на 26 сентября. Как сообщают источники РИА «Новый День», именно тогда депутатам и предстоит утвердить или отклонить кандидатуры двух первых вице-губернаторов. Напомним, сейчас эти должности занимают Владимир Тунгусов и Алексей Орлов. В случае отклонения их кандидатур губернатор вправе внести их в заксобрание повторно в течение недели. Если последует новый отказ, у губернатора будет третья попытка – в течение месяца. Вносить одну и ту же кандидатуру губернатор вправе не более трех раз.

Кроме первых вице-губернаторов глава региона обязан согласовать с депутатами кандидатуры глав трех министерств: минфина, МУГИСО и минсоцполитики. Вероятно, это будет сделано на внеочередном заседании заксо в первых числах октября, сообщают источники. Остальных членов правительства губернатор назначает самостоятельно.

Что касается персоналий, то перемены, по данным агентства, возможны. Не исключено, что покинет свой пост вице-губернатор – и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов – ему уже больше 60 лет. Под вопросом будущее главы минспорта Леонида Рапопорта: к его деятельности неоднократно возникали вопросы. Пока не известно, будет ли утверждена на своем посту и.о. министра экономики и территориального развития Татьяна Гладкова (напомним, она была назначена после ухода предыдущего министра Дмитрия Ноженко в администрацию Екатеринбурга). Также губернатору необходимо будет назначить нового министра инвестиций и развития: предыдущий, Дмитрий Нисковских, избран главой Сысерти.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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