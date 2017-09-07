«Эх, не успели бассейн достроить!»: в Сухом Логу возбуждены уголовные дела по махинациям с сиротами и мертвыми душами в учреждении минобраза

В редакцию РИА «Новый День» в Екатеринбурге поступило коллективное письмо от работников Сухоложского многопрофильного техникума, в котором они пожаловались на финансовые махинации руководства, кумовство, обогащение за счет детей-сирот и мертвых душ, а также на кадровые чистки из соображений мести.

Впервые о том, что в работе СМТ есть нарушения, стало известно после проверки областного минобразования в январе 2017 года. По ее итогам были возбуждены уголовные дела. Директор техникума Александр Возненко оставил свой пост в апреле того же года. Однако сотрудники ссуза рассказывают, что с его уходом ситуация не стала лучше, поскольку махинации, в которых его подозревают правоохранительные органы и следствие, он, как считают работники СМТ, проворачивал не в одиночку, а с помощью членов своей семьи, которые также были трудоустроены в техникуме. «Много лет от страха за свою судьбу и рабочие места мы терпели в техникуме диктат семьи Возненко. Его супруга Татьяна – мастер производственного обучения, дочь Ирина (Григорян) – заместитель директора техникума по учебной работе, сын Сергей – оформлен персональным водителем директора», – говорится в коллективном письме работников техникума на имя полпреда президента в УрФО Игоря Холманских (документ есть в распоряжении редакции РИА «Новый День»).

«Мы их называли «династия». Никто, конечно, не высказывался, что конфликт интересов, что отец директор, а его жена и дети – подчиненные. Но всем остальным нельзя было, чтобы в техникуме работали родственники. За некоторыми исключениями», – добавляет в беседе с корреспондентом агентства одна из сотрудниц СМТ, попросившая сохранить инкогнито.

Как рассказывают работники техникума, династия «зарабатывала» разными способами. Но первыми привлекли внимание органов махинации с сиротами. Об этом, в частности, сообщала пресс-служба областной прокуратуры. В июне этого года выяснилось, что в 2015 и 2016 году руководство СМТ, которое должно было обеспечивать – за казенный, разумеется, счет – пятиразовое горячее питание для учащихся сирот ежедневно, взамен этого выдавало детям сухпайки. Разница, как утверждают работники техникума, якобы шла в карман руководителя. И подчеркивают – это не самое главное. «В классные журналы посещения занятий были вписаны «мертвые души», т.е. дети-сироты, которые когда-то учились в нашем образовательном учреждении, но после перестали приходить на занятия, проживать в общежитии, даже обучались в других образовательных учреждениях, но не были отчислены из СМТ в установленном порядке. На их содержание продолжали выделяться деньги, в том числе стипендии. Те же из сирот, кто прошел государственную итоговую аттестацию, не получили положенные им социальные выплаты», – говорится в письме коллектива.

Как говорят собеседники агентства из числа работников техникума, помимо питания, детям были положены ежемесячные выплаты на покупку одежды – больше 2 тысяч рублей в месяц на человека (впрочем, тратить они их могли только в одном магазине), еще в сумме 1190 рублей в месяц выплачивалась социальная стипендия, а отличники и хорошисты должны были получать и академическую стипендию – это 1000 рублей в месяц. В 2016-м на начало учебного года в техникуме было 130 учащихся-сирот.

Работники СМТ утверждают, что закупки руководство техникума также совершало только через «приближенные фирмы». «Через сына проводились все ремонтно-строительные работы в учебных корпусах, общежитии и на прилегающей территории техникума. Втридорога закупалась некачественная одежда для детей-сирот и реализовывалась обездоленным детям через аффилированную с Возненко компанию, позже ее ликвидировали, и все сомнительные операции, в том числе и по продаже техникуму просроченных, по завышенной цене, продуктов питания, проводились через ИП, зарегистрированное на человека, который много лет возглавлял вышеуказанную компанию», – утверждают авторы послания.

Впрочем, подтвердить информацию не удалось – действительно, индивидуальный предприниматель, о котором идет речь, выигрывал несколько аукционов по поставке курицы, тушенки из говядины и рыбы в столовую техникума. Данные можно проверить на Госзакупках. Однако информации о том, что он также возглавлял ООО, оказывавшее техникуму услуги по ремонту, строительству и поставке одежды, ни в базе ЕГРЮЛ, ни на иных площадках, нет. Интересно, что сейчас ни едой, ни одеждой детей не обеспечивают – им выдается денежный эквивалент, а как учащиеся тратят эти деньги, никто не следит.

В июне этого года прокуратура наказала экс-руководителя техникума Александра Возненко по ч.2 ст. 14.5 КоАП РФ «Неприменение контрольно-кассовой техники». Его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Кроме того, штраф в 5 тысяч рублей пришлось заплатить и дочери главного бухгалтера Любови Лескиной, устроенной обычным бухгалтером в техникум. Нарушение прокурорские работники расценили как ст. 15.11 КоАП РФ «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской отчетности». Однако «административками» все не ограничилось.

Факт уголовного дела, которое ведется по поводу махинаций в училище, агентству подтвердили в региональном полицейском главке. «Полицией Сухого Лога по материалам проверки, проведенной министерством образования Свердловской области, возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Более подробный комментарий будет предоставлен после окончания расследования», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Кроме того, по итогам зимней проверки регионального минобраза было возбуждено и еще одно уголовное дело, которым занимается Богдановичский следственный отдел СУ СКР. «Уголовное дело в отношении бывшего директора возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ за нецелевое расходование средств», – сказали агентству в пресс-службе областного следственного управления СКР.

Несмотря на это, работники техникума считают, что как только ситуация с «уголовками» несколько «уляжется», «династия» воспрянет. «Вместо Возненко прислали бывшего руководителя екатеринбургского лицея «Строитель» Сергея Захарова. За время своей деятельности он вступил в сговор с Возненко, смысл которого заключается в том, что за время своего руководства Захаров подготовит и продвинет на должность директора дочь Возненко Ирину Григорян, – говорится в письме на имя полпреда. – С июля 2017 года началась чистка руководящего состава техникума, без всяких на то причин уведомления об увольнении получили замдиректора по учебно-производственной работе, двое заведующих отделениями, заведующий столовой, председатель профкома. В конце августа получили такие же уведомления замдиректора по учебно-воспитательной работе, четыре воспитателя общежития. Оставшиеся работники ждут своей участи».

Авторы послания обращают внимание на то, что некоторые сотрудники уволились сами, не выдержав ситуации в техникуме. «В то время как остальные персоналии благополучно перемещены Захаровым на другие должности, бывший главбух Лескина ныне занимает должность бухгалтера по списанию материально-технических ценностей, а ее родственница, которая ранее занимала эту должность, теперь начальник отдела кадров. Дочь Возненко назначена замдиректора по учебно-производственной работе. Дорога расчищена, конкурентов больше не осталось, Захаров уволил всех, кого уважали коллеги, кого любили студенты, кто знал «способности» Ирины Григорян. В ближайшее время ее назначат и.о. директора – со слов сына Возненко Сергея, с квалификационной комиссией Минобразования «все вопросы решены». Техникум превращается в частное предприятие, где власть передается по наследству от отца к дочери, – пишут авторы письма на имя полпреда. – После увольнения Возненко его супруга в окружении мастеров производственного обучения сказала: «Эх, не успели Ирке бассейн достроить!».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.17

СКР возбудил дело по факту погрома в ТЦ «Кит», который устроили 13 человек с битами (ВИДЕО). / После выборов. Что дальше: первые решения, назначения, увольнения. / Долгожданное «Оно по Кингу» и победитель Каннского фестиваля «Квадрат» – Кинопремьеры недели (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»