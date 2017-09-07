Прокуратура даст оценку вероятному избиению силовиками уральца, который поджег ККТ «Космос»

Прокуратура Свердловской области проверит состояние здоровья Дениса Мурашова, поджегшего в Екатеринбурге ККТ «Космос». Поводом для контрольных мероприятий послужило обращение правозащитника Вячеслава Башкова, указавшего на вероятное применение к православному активисту физического насилия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой вывод заявитель сделал на основании размещенных в СМИ фотографий, сделанных до его ареста и после – в Ленинском районном суде, где Мурашову избиралась мера пресечения. В больнице мужчина выглядел более-менее здоровым, а после задержания под глазами у него появились синяки, лицо опухло, при этом имелись гематомы и кровоподтеки. В свердловской прокуратуре нашему агентству сегодня сообщили, что обращение по поводу здоровья мужчины «будет рассмотрено в установленные законом сроки», то есть в течение месяца. Стоит отметить, что в областном полицейском главке и в Следственном комитете категорически опровергают предположение о том, что Мурашов был избит до, после или во время допроса, указывая на то, что на лице задержанного могли проявиться ожоги, полученные во время устроенного им пожара.

Напомним, 4 сентября в Екатеринбурге 39-летний царебожник Денис Мурашов поджег «Космос». Мужчина на УАЗе с газовыми баллонами и полупустыми бочками с бензином врезался в здание ККТ, бросил во входную группу коктейль Молотова и скрылся. После инцидента он обратился в больницу в связи с ожогами, где его и задержали полицейские.

Два года назад Мурашов бросил семью и пропал. В Екатеринбург мужчина приехал 3 сентября и первым делом отправился в Храм-на-Крови. До этого, в августе, он участвовал в митингах против «Матильды».

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». 6 сентября Мурашова отправили в СИЗО на два месяца, ему предъявили обвинение. По информации СКР, мужчина состоял на учете у психиатра.

ЧП вызвало широкий общественный резонанс. В словесную перепалку поэтапно включились общественные движения (среди них – «Царский крест», активисты которого положили начало борьбе с фильмом «Матильда»), Екатеринбургская епархия, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Госдумы Наталья Поклонская и режиссер «Матильды» Алексей Учитель. Последний по факту экстремистских действий противников «Матильды», премьера которой еще даже не состоялась, направил заявление главе ФСБ Александру Бортникову. В Кремле назвали уродливыми проявлениями атаки на кинотеатры за показ «Матильды». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нападение на студию или какие-то атаки на кинотеатры – это предмет не для заинтересованности Кремля, а предмет для вовлеченности наших правоохранительных органов, потому что это является актом хулиганства, вандализма и так далее», – подчеркнул Песков, слова которого приводит RT. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что подобные действия будут пресекаться. «В остальном могут быть разные точки зрения, они могут высказываться открыто, можно вести общественные дискуссии, но подобные уродливые проявления, конечно, никоим образом не подлежат пониманию или осмыслению. Скорее, они подлежат самому жесткому осуждению», – сказал он.

Ранее адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин сообщил, что более 100 организаций, связанных с прокатом «Матильды», получили угрозы. 31 августа неизвестные забросали студию режиссера в Санкт-Петербурге коктейлями Молотова.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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