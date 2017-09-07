«Оно» по Кингу можно будет посмотреть в новом кинотеатре в центре Екатеринбурга за 99 рублей (ФОТО)

В кинотеатре в центре Екатеринбурга в честь открытия все билеты будут продавать по 99 рублей. Акция распространяется в том числе на выходные дни.

В ТРЦ «Гринвич» 8 сентября откроется новый 13-зальный кинотеатр со стеклянными порталами и рисованными супергероями на стенах. В залах уже установили современное оборудование и новые экраны, выполненные на заказ. В честь открытия «Гринвич-синема» предлагает билеты на все сеансы за 99 рублей – вне зависимости от фильма и времени суток. Акция продлится до 11 сентября.

«Мы рассчитываем, что более чем демократичная цена не только привлечет в кинотеатр большое количество народа, но и позволит екатеринбуржцам посмотреть не один фильм, а сразу несколько. Кроме того, в новый кинотеатр смогут попасть те, кому не по карману обычные сеансы. Билеты можно забронировать через сайт, но лучше прийти и купить в кассе. Тем более, что неделя удачная, много хороших фильмов», – рассказали представители «Гринвич-синема». По такой низкой цене можно будет посмотреть «Оно», «Гоголь. Начало» и «Удачу Логана». Маленьких посетителей ждут мультики «Дозор джунглей», «Эмоджи фильм» и «Реальная белка 2» и другие фильмы, их более двух десятков. В дальнейшем билеты по 99 рублей будут доступны в «студенческие дни» – по вторникам и средам.

Екатеринбург, служба информации

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