Актриса из «Вечного зова» осталась без пенсии: Госфильмофонд потерял ее личное дело (ДОКУМЕНТ)

С абсурдной ситуацией пришлось столкнуться советской-российской актрисе Елене Кудряшовой, сыгравшей Дашу в сериале «Вечный зов». Она не может получить пенсию по возрасту, потому что в ходе многочисленных преобразований Свердловской киностудии ее личное дело было утрачено. Теперь у актрисы нет доказательств того, что она действительно снималась в знаменитом сериале и еще нескольких фильмах, хотя смотрели их сотни тысяч человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пенсии актрисе было отказано на том основании, что ее подтвержденный трудовой стаж составляет только 5 лет, тогда как минимальный для начисления пенсии – семь. Документов о ее работе на Свердловской киностудии и Мосфильме в конце 1970-х – начале 1980-х гг. не сохранилось. Для восстановления своих прав Елена Кудряшова (в девичестве – Говорухина) обратилась в адвокатское бюро «Кацайлиди и партнёры». Управляющий партнер компании Андрей Кацайлиди рассказал «Новому Дню», что уже на следующей неделе будет подан иск в суд в интересах актрисы.

Исходя из некоторых материалов дела (имеются в распоряжении редакции), Елена Кудряшова отчасти стала жертвой неразберихи в культурной политике 1990-2000х годов. В 2003 году Свердловская киностудия была переименована в ФГУП «Фильмофонд Свердловской киностудии», в 2010 году – вошла в состав ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм». После еще нескольких реорганизаций в 2012 году большая часть советских киноархивов, в том числе – Свердловской киностудии, была передана в ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации». Запрос в эту организацию принес ответ, что личное дело актрисы Елены Кудряшовой в архивах отсутствует.

Добавим, что после окончания артистической карьеры в 1990-е годы Елена Кудряшова работала переводчиком с итальянского языка в бюро переводов «Атолл». Если бы Пенсионный фонд засчитал ей в стаж эти годы, она уже могла бы претендовать на начисление пенсии. Однако в Октябрьском отделении Пенсионного фонда по г. Екатеринбургу посчитали, что справка с этого места работы оформлена с нарушениями – в ней нет ссылки на приказ об увольнении. По мнению Андрея Кацайлиди, позиция фонда неверна: «Справка содержит сведения о работе, но их не принимают во внимание. Хотя с другого места работы аналогичную справку они приняли», – заявил адвокат.

Екатеринбург, Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Москва. Другие новости 07.09.17

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