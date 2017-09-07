Управление госохраны отказалось признать памятником старейшую баню Екатеринбурга

Старейшую баню Екатеринбурга, которая находится на улице Куйбышева, отказались признавать памятником архитектуры, как этого просили общественники. Об этом на своей странице в Facebook сообщил историк Олег Букин, опубликовав документы, полученные от Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению Букина, решение ведомства связано с тем, что ему не удалось собрать несколько положительных заключений. «Мне предстоит проанализировать и разобраться, почему так произошло. Не хотел бы сейчас на кого-то сваливать вину. Буду считать, что мне не удалось достучаться до сообщества, не удалось донести, что и как нужно сделать», – написал общественник.

Он пояснил, что подал заявление в управление госохраны о включении старейшей бани города в реестр после того, как стали известны планы по реконструкции объекта. Само здание по адресу: Куйбышева, 42, было построено в 1926-1927 годах и имело все шансы стать памятником. Пока что только есть эскизные варианты обновленного объекта, его окончательный вид будет определен на градсовете.

Стоит добавить, что чиновники отказались включать реестр памятников и заброшенную школу на Пионерке (улица Советская, 47в). И если баню хотят переделать в филиал московских «Сандунов», то школу собираются сносить, а на ее месте строить высотку.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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