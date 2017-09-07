Росавиация: тюменец, совершивший жескую посадку на севере Свердловской области, был под веществами

Росавиация назвала причину жесткой посадки «кукурузника» на севере Свердловской области. Пилот из Тюменской области, по всей видимости, был состоянии изменённого сознания.

ЧП случилось 2 сентября. В районе Туринской Слободы самолет ТР-301 (произведен на базе Ан-2) при приземлении завалился на нос, техника в итоге была повреждена. Причем посадка совершалась в простых метеоусловиях, пилот, житель Тюмени, имеет действующие свидетельства частного пилота и пилота коммерческой авиации с допуском на Ан-2. Мужчина при жесткой посадке не пострадал.

В Росавиации проводят расследование происшествия, но первые выводы уже сделаны. «Пилот, управлявший самолетом, имеет действующие свидетельства частного пилота и пилота коммерческой авиации с допуском на Ан-2, отказался от медицинской помощи и проведения скрининг-тестирования на наличие метаболитов психоактивных веществ. По имеющейся информации, отказ был связан с тем, что он находился в видимом изменённом состоянии сознания. Проводится расследование этого происшествия», – отметили в ведомстве. Что именно употреблял тюменец – наркотики или алкоголь – не сообщается.

Туринская Слобода, служба информации

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