Сегодня в Екатеринбурге начинается фестиваль «Реальный театр», который по традиции откроет программный директор Олег Лоевский в хромовых сапогах – чтобы не пошел снег. За неделю зрители увидят 22 спектакля 18 театров России и Эстонии, среди которых как эскизы, так и постановки большой формы.

«Реальный театр» – старейшая фестивальная традиция в России, которая ведет свою историю с 1990 года и в 2017 году отмечает свое 27-летие. Фестиваль пройдет на шести площадках Екатеринбурга с 8 до 15 сентября. В программе – спектакли театров из Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани, Новокуйбышевска, Минусинска, Серова, Кирова, Таллинна (Эстония).

Жанры тоже разные – от «сайт специфик» в Харитоновском парке и эскизов спектаклей, которые впервые будут представлены на «Реальном театре», до большой сценической формы. Рядом с маститыми режиссерами и известными актерами в фестивальной афише будут представлены молодые режиссеры и новое поколение актеров. Гостями и участниками станут свыше 300 человек. Ожидается, что спектакли фестиваля посетят около 4 тысяч зрителей.

Как ранее рассказывал в интервью РИА «Новый День» программный директор и основатель «Реального театра» Олег Лоевский, в последнее время в театре преобладают большие формы, а из постановок чаще всего можно встретить «Тартюфа», что очень ярко характеризует российские реалии последних лет.

«Театры по всей стране – это индикатор настроения. Бывает, что какая-то пьеса не идет годами, десятилетиями. А потом – бах! – и ее ставят сразу 10, 30 театров по стране. Сейчас, например, везде время «Тартюфа» (Мольер). Там герой фарисей, он врет. Черное выдается за белое, а народ в это верит. И «Тартюф» по всей России, везде. Пройдет его волна – будет другая. Предугадать сложно, но это, наверное, наука целая. На фестивале тоже будет свой «Тартюф» и другие маяки времени», – говорил Олег Лоевский.

Кстати, сам Лоевский в первый день фестиваля по традиции проходит в хромовых сапогах, чтобы в Екатеринбурге вдруг не испортилась погода. Традиции, как и фестивалю, – 27 лет. В 1990 году, накануне открытия первого фестиваля, выпал снег, Лоевский собирался ехать в аэропорт встречать гостей, но промок до нитки. Актриса театра Надежда Озерова как сменную обувь вручила директору хромовые сапоги своего отца, бывшего военного. Вмиг небо прояснилось, установилась прекрасная погода. С тех пор весь первый день каждого фестиваля Лоевский встречает гостей «Реального театра» в тех самых исторических сапогах. И природных катаклизмов во время фестиваля за всю его историю больше не наблюдалось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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