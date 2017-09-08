На Урале осудили 81-летнюю старушку, которая обирала престарелых друзей в надежде на их смерть

На Урале вынесли приговор престарелой жительнице села, которая на протяжении четырех лет воровала деньги у своей 87-летней подруги и у других друзей того же возраста. Многие скончались, так и не увидев своих денег. А предприимчивая бабушка получила срок за хищение чужого имущества.

В феврале этого года в полицию Каменска-Уральского обратилась 87-летняя жительница села Маминское Каменского района. Пожилая женщина попросила наказать свою подругу, которая с 2012 года по июнь 2016 года крала ее деньги. Пострадавшая подружилась с женщиной, которая моложе ее буквально на 6 лет, и по устной договоренности давала ей деньги на хранение – 280 тысяч рублей. Деньги должны были храниться в квартире обвиняемой в коробке, но престарелая авантюристка без зазрения совести их тратила.

«Следователю подозреваемая пояснила, что на протяжении четырех лет она периодически получала от своей близкой приятельницы значительные суммы денег, которые та, в свою очередь, по причине одиночества опасалась хранить дома, но и не желала передавать на хранение в финансово-кредитное учреждение. Помня об устной договоренности, что распоряжаться полученными деньгами женщина может только после смерти хозяйки или после согласования с ней и при обязательном возврате, подсудимая намеренно не ставила в известность подругу и активно использовала для удовлетворения собственных нужд и потребностей вверенную ей наличность», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Когда обворованная поняла, что денег своих не увидит, она пошла в полицию.

81-летняя старушка во всем призналась и даже раскаялась. В отношении неё было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата в особо крупном размере». А в ходе расследования выяснилось, что бабуля успела обдурить еще нескольких знакомых – брала деньги в долг и не торопилась их возвращать. Многие скончались, так и не дождавшись возвращения займа. Суд приговорил женщину к году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, также ей предстоит возместить потерпевшей ущерб в размере 254 тысяч рублей.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 08.09.17

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