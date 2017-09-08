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Глава «Газпром трансгаз Екатеринбург» ушел в отставку после 70-летия

Глава «Газпром трансгаз Екатеринбург» ушел в отставку после 70-летия
Фото пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Сразу после торжеств по поводу 70-летнего юбилея генерального директора ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт объявил о своей отставке. Как передает корреспондент «Нового Дня», накануне прошло празднование дня рождения Давида Давидовича – поздравлять юбиляра пришли врио губернатора Евгений Куйвашев, сенаторы Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, первый вице-губернатор области Владимир Тунгусов. Были и представители «Газпрома». «Миллер, правда, не приехал, но его и не ждали», – говорят источники агентства.

О том, что г-н Гайдт уйдет в отставку, стало известно еще вчера, однако официально объявили об этом только сегодня, чтобы не портить атмосферу праздника. Известно, кто станет новым генеральным екатеринбургской «дочки» «Газпрома» – это замгендиректора по производству Алексей Крюков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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