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В поселке под Асбестом бык убил хозяина

В поселке под Асбестом бык убил хозяина

В поселке Шамейский под Асбестом бык насмерть затоптал своего хозяина. Следователи начали проверку, а животное «приютили» родственники погибшего.

ЧП в поселке случилось накануне. По невыясненным пока обстоятельствам бык затоптал хозяина, мужчину спасти не удалось. Как отметили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, по факту происшествия асбестовские следователи начали проверку. Быка же поймали и забрали к себе родственники. По информации следователей, сейчас он опасности не представляет.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 08.09.17

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