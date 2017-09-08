В поселке под Асбестом бык убил хозяина

В поселке Шамейский под Асбестом бык насмерть затоптал своего хозяина. Следователи начали проверку, а животное «приютили» родственники погибшего.

ЧП в поселке случилось накануне. По невыясненным пока обстоятельствам бык затоптал хозяина, мужчину спасти не удалось. Как отметили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, по факту происшествия асбестовские следователи начали проверку. Быка же поймали и забрали к себе родственники. По информации следователей, сейчас он опасности не представляет.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 08.09.17

Глава «Газпром трансгаз Екатеринбург» ушел в отставку после 70-летия. / В Екатеринбурге приставы снесли ларек «Радиотовары» на Малышева. / На Урале осудили 81-летнюю старушку, которая обирала престарелых друзей в надежде на их смерть. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»