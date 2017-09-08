«Уральские авиалинии» объявили трехдневную скидку на вылеты из Екатеринбурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила очередную акцию распродажи на уикенд – «Улетные цены». С 8 по 10 сентября можно приобрести билеты со скидкой до 30% на полеты из Екатеринбурга с 8 сентября 2017 года по 24 марта 2018 года.

Акция действует на рейсы в Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Сочи, Ростов-на-Дону, Красноярск, Калининград, Читу, Прагу, Дубай, Верону, Ереван, Тбилиси и другие города. Полный список направлений можно посмотреть на сайте авиакомпании.

В пресс-службе авиакомпании РИА «Новый День» сообщили, что пассажиры могут оплачивать тарифы акции «Улетные цены» бонусами программы лояльности «Крылья»: один бонус равен одному рублю. Дополнительной скидкой может стать приветственный бонус до 1000 рублей для новых участников программы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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