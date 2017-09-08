Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:46 мск

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После выборов свердловским чиновникам увеличат зарплату

После выборов свердловским чиновникам увеличат зарплату

Зарплаты чиновников Свердловской области будут проиндексированы с 1 октября 2017 года. Соответствующий указ врио губернатора Евгения Куйвашева опубликован на правовом портале, передает корреспондент NDNews.ru.

Согласно документу, ежемесячные оклады госслужащих увеличатся в 1,04 раза. Средства на индексацию были заложены в законе о бюджете Свердловской области на текущий год.

По информации Свердловскстата, среднемесячная зарплата чиновников в регионе за первый квартал 2017 года составила 41 107 рублей – эта сумма без социальных выплат и премий. Размер денежного довольствия госслужащих варьируется по месту работы – так, по данным статистики, сотрудники органов законодательной власти получали 63 098 рублей в месяц, сотрудники исполнительной власти – 37 968 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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