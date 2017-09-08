В Екатеринбургском зоопарке родился белоплечий капуцин (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке принесли потомство белоплечие капуцины. Пока детеныш держится на животе у матери, питается грудным молоком и не отходит от самки.

Фото пресс-службы Екатеринбургского зоопарка

Как уточнили в пресс-службе зоопарка, в зоопарке живет семейство этих обезьян, во главе которого стоит самец Брюллик и две самки – Бирюза и Авантюрина. Капуцины успешно размножаются в зоопарке с 1999 года, при этом самки сами воспитывают и выхаживают своих детенышей. Малыш родился в июле у самки Бирюзы. Она уже не раз приносила потомство, поэтому сама выкармливает детеныша, оберегает его и прячет от посторонних глаз. Пол детеныша пока не известен, до 4 месяцев он будет питаться грудным молоком, затем начнет есть взрослую пищу, фрукты, овощи и вареную курицу. Бирюза и малыш чувствуют себя хорошо, для лактации самке дают чай с молоком, также в период беременности она получала витамины.

Белоплечие капуцины относятся к роду капуцинов, их также еще называют «широконосыми обезьянами» из-за широкой перегородки между ноздрями. Капуцины известны своей особенностью, натирать мех пахучими веществами, в том числе от паразитов. Для этого в зоопарке им в рацион добавляют лук, которым они натирают свою шерстку.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.09.17

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