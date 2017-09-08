УФАС проверяет на оскорбление чувств верующих в коммунизм рекламу, где красноармеец призывает менять золото (ФОТО)

В региональное антимонопольное управление поступило заявление от екатеринбуржца, которого оскорбила реклама ювелирного магазина – на ней хрестоматийный красноармеец тычет пальцем в зрителя и требует от него вступить в ряды буржуазии в интересах крупного золотопромышленного капитала.

Как предает корреспондент РИА «Новый День», в УФАС поступило заявление от лица, котороге сочло, что реклама одного из ювелирных магазинов является оскорбительной. Красноармеец вопрошает с плаката у магазина: поменял ли клиент свое золото на новое?

Сейчас УФАС по Свердловской области ведет опрос на сайте – является ли реклама непристойной. Пока проголосовало 30 человек, и 87 процентов из них не видят в плакате ничего предосудительного. Однако практика областного УФАС показывает, что порой достаточно едва ли не одного проголосовавшего в опросе в пользу того, что образ таки является оскорбительным, для возбуждения дела и проведения комиссии.

Отметим, что в случае если комиссия антимонопольного признает рекламу оскорбительной, то штраф в таком случае может доходить до пятисот тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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