На Урале отопительный сезон стартовал раньше из-за холодного сентября

Коммунальщики начали подключать к теплу северные муниципалитеты Свердловской области. Первой территорией «Облкоммунэнерго», где был дан пуск тепла, стал рабочий поселок Пелым. Уже через несколько дней согреются батареи и в других населенных пунктах области, сообщили в пресс-службе предприятия. В этом году отопительный сезон в регионе стартовал немного раньше из-за холодной погоды в сентябре.

«Обычно в большинстве территорий отопительный период начинается после 15 сентября. Но в этом году постановления о начале подаче тепла в муниципалитетах вышли раньше, а именно эти документы для нас – руководство к действию. Так, в Пелыме котельные включили 7 сентября, в Новоуральском городском округе пуск запланирован на 11 сентября, в Новой Ляле – на 15, – сообщил заместитель главного инженера по теплотехнической части АО «Облкоммунэнерго» Михаил Подрабинок.

18 сентября подача тепла начнется сразу на трех территориях – Староуткинск, Кировградский и Сысертский ГО. Постановления от остальных городов области в ресурсоснабжающую компанию пока не поступили.

В «Облкоммунэнерго» напомнили, что на стопроцентное обеспечение домов теплом потребуется определенное время – оно необходимо, чтобы выйти на технологическую схему систем теплоснабжения. В первую очередь идет подключение социальных объектов – детских садов, школ, больниц.

Пелым, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Пелым, Екатеринбург. Другие новости 08.09.17

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