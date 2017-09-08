Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:42 мск

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На Урале убийца полтора года скрывал преступление, общаясь в соцсетях от лица жертвы

На Урале убийца полтора года скрывал преступление, общаясь в соцсетях от лица жертвы

Полицейские и следователи города Ревды Свердловской области поделились жуткими подробностями раскрытого ими убийства. В середине июля в лесу в черте города грибники нашли человеческий череп, а неподалеку – скелет в полуистлевшем мешке из-под картошки. После проведения экспертизы по ДНК, стало известно, что останки принадлежали 24-летней женщине, которая пропала в марте 2016 года. В полицию с заявлением о пропаже обращались ее родные и друзья, однако после она сама объявилась в соцсетях, где рассказала, что уехала, но у нее все в порядке, и искать ее не надо. Но выяснилось, что автор посланий в соцсетях, был другим человеком.

Следователи узнали, что сообщения за нее писал ее приятель, 32-летний местный житель. Он сделал это, чтобы замести следы, после того, как его самого вызвали в полицию из-за пропажи девушки. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативникам удалось добыть достаточно информации, подтверждающей причастность данного лица к смерти девушки, и ему пришлось сознаться. Однако он утверждает, что не хотел убивать подругу, это произошло случайно: между ними вышла ссора у него в саду, он ее толкнул, она упала и умерла», – рассказал порталу «» старший следователь ревиднского отделения СКР Александр Рудь.

По его словам, убийца вместе со своим приятелем, которого попросил о помощи, завернул тело в мешок, вывез в лес, закидал ветками, облил бензином и поджег. Сообщнику приятеля убитой теперь также грозит уголовный срок, но не по ст. 105 УКРФ, а по ст. 316 УК РФ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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