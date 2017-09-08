МЧС предупреждает о сильных дождях и ветре в Свердловской области

В предстоящие выходные в Свердловской области значительно ухудшится погода. Уже завтра днем похолодает до 12 градусов, пойдут проливные дожди, в воскресенье днем будет 9 градусов, дожди продолжатся. Спасатели разослали предупреждение о возможном сильном ветре, а синоптики – о заморозках на севере региона.

МЧС сегодня распространило СМС с предупреждением о резком ухудшении погодных условий на территории Свердловской области 9-10 сентября. По данным спасателей, пройдут сильные дожди, ветер тоже усилится.

Согласно прогнозам Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дальше будет только хуже – вплоть до 5 градусов ниже нуля на севере.

«В связи с ожидаемым прохождением циклона 9-12 сентября на Урале ожидается ухудшение погодных условий: дожди, 10-11 сентября в северных районах Свердловской области перемежающиеся с мокрым снегом. Похолодание. Температура воздуха в ночные часы понизится до заморозков: 10 сентября на севере Свердловской области до -1°, 11 сентября во многих районах области до -0,-3°, 12 сентября до -1,-5°», – говорится в сообщении синоптиков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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