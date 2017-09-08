16 сентября в Екатеринбург прилетает Алексей Навальный

На следующей неделе в Екатеринбург с полудневным визитом прибудет оппозиционер Алексей Навальный.

Ожидается, что 16 сентября он проведет в 18:00 митинг на площади Обороны, согласованный с министерством общественной безопасности, который будет проходить в форме встречи со сторонниками политика, намеренного добиться возможности баллотироваться в президенты РФ. Подана заявка на 1500 участников. Екатеринбург станет одним из первых городов, где Навальный огласит свои планы на 2018 год. Кроме него в первую триаду городов войдут Мурманск и Омск.

Как рассказал РИА «Новый День» Виктор Бармин, руководитель штаба Алексея Навального, желающие смогут задавать любые свои вопросы – но на самые любопытные, например, кому он как будущий президент готов доверить ответственные посты, ответов скорее всего не последует. Навальный обычно отвечает на такие вопросы однотипно: «У нас много талантливых и професиональных людей».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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