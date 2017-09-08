«Автомобилист» разгромил «Амур», забросив восемь шайб

Екатеринбургский «Автомобилист» завершил первую домашнюю серию крупной победой над хабаровским «Амуром». В пятницу вечером уральцы обыграли гостей со счетом 8:1. Теперь в активе «шоферов» 15 очков и они возглавляют Восточную конференцию КХЛ.

Как передает корреспондент NDNews.ru, свою единственную шайбу «Амур» забросил на 4 минуте встречи. Но после этого игра проходила под полным контролем «Автомобилиста». Под конец первого периода хозяева сравняли счет, во втором периоде забросили 4 шайбы, а в заключительной двадцатиминутке еще трижды поразили ворота соперников. По дублю оформили Франсис Паре и Анатолий Голышев, также в составе екатеринбуржцев отличились Алексей Василевский, Артем Гареев, Евгений Чесалин и Дмитрий Пестунов.

«После «Ак барса» растратили много сил и эмоций и начинали тяжело в первом периоде. Но потом ребята собрались и потихоньку начали подниматься. Хорошо, что забили два гола в большинстве. Кое-что стало получаться в звеньях Кучерявенко и Торченюка. Легионеры забили в равенстве, но большинство у них пока не идет, а так ребята пока сыгрываются. Когда счет стал 5:1, появился кураж, играть стало легко, поэтому мы заменила вратаря, поставили Устинского, дали поиграть Щемерову, остальным игрокам. Молодцы ребята, что собрались», – подвел итоги победного матча главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

Следующую игру екатеринбургский клуб проведет на выезде, в понедельник состоится матч с ярославским «Локомотивом».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.17

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