Гран-при и еще три приза Уральского кинофестиваля взял фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова

В Екатеринбурге завершился Уральский открытый фестиваль российского кино. Гран-при взял фильм Бориса Хлебникова «Аритмия», эта же лента получила приз «Слон» Гильдии киноведов и статуэтки за игру актеров. К сожалению, съемочная группа не смогла прилететь на церемонию вручения призов.

Кроме Гран-при «Аритмии» отдали и призы за игру актеров: приз за лучшую женскую роль получила Ирина Горбачёва, за мужскую роль – Александр Яценко. Приз «Слон» режиссеру Борису Хлебникову вручили с формулировкой «за тонкое ощущение ритмов современной жизни». Никто из съемочной группы в Екатеринбург за призами прилететь не смог, поскольку команда работает над новым проектом, – пояснили на церемонии.

Объявлены и другие победители фестиваля.

Приз за лучший дебют вручен актеру Валерию Маслову за исполнение главной роли в фильме «Турецкое седло».

Приз за лучшую операторскую работу присужден Шандору Беркеши за фильм «Хармс».

Приз лучшему продюсеру вручен Дарье Лавровой, Филиппу Брусникину, Денису Лузанову, Александру Гадалову и Юсупу Разыкову за фильм «Турецкое седло».

Приз за лучшую режиссуру получил Юсуп Разыков за фильм «Турецкое седло».

Юсуп Разыков

Приз зрительских симпатий (короткий метр) достался фильму «Еду как хочу», режиссер Денис Филюков.

Также приз зрительских симпатий заслужил фильм «Жги!» режиссера Кирилла Плетнева.

Специальный приз жюри – за сценарий к фильму «Карп отмороженный». Авторы сценария: Андрей Таратухин, Дмитрий Ланчихин, при участии Оксаны Карас и Владимира Кота.

Диплом жюри присуждается актрисе Татьяне Владимировой за роль в фильме «Язычники».

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России – фильму «Язычники» (режиссер Лера Суркова) за авторский стоицизм в защите свободы личности.

Приз «Российской газеты» фильму «Скоро всё кончится» (режиссер Алексей Рыбин) – за успешный опыт художественного анализа актуальных социальных проблем.

Алексей Рыбин

Напомним, Уральский открытый фестиваль российского кино проходил в Екатеринбурге второй раз. Он начался 2 сентября. В течение недели на 10 площадках в Екатеринбурге и 10 площадках в области бесплатно показывали лучшие отечественные фильмы последних лет, а также ретроспективы разных режиссеров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.09.17

В день выборов ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода: спасатели перешли на усиленный режим. / «Автомобилист» разгромил «Амур», забросив восемь шайб. / Адвокат первоуральской учительницы-«истязательницы» рассказал, за что она избила приемную дочь (добавлено ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»