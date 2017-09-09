Воскресенье, 10 сентября 2017, 18:54 мск

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Сыгравшая Дашу актриса из «Вечного зова» подробно рассказала, за что ее лишили на родине пенсии (ВИДЕО)

Сыгравшая Дашу актриса из «Вечного зова» подробно рассказала, за что ее лишили на родине пенсии (ВИДЕО)

Елена Кудряшова, в девичестве Говорухина, дала интервью журналистам канала «41-Домашний». 56-летняя звезда , сыгравшая в сериале «Вечный зов» дочь одного из главных героев Ивана Савельева, пытается через суд получить пенсию. Сейчас женщина живет в Италии, работает переводчиком, но в следующем году планирует вернуться в Россию. Пенсия для Елены Кудряшовой, по ее выражению, станет стартовым капиталом.

Актрису лишили пенсии

Напомним, Елена Кудряшова не может получить пенсию по возрасту, потому что в ходе многочисленных преобразований Свердловской киностудии ее личное дело было утрачено. Теперь у актрисы нет доказательств того, что она действительно снималась в знаменитом сериале и еще нескольких фильмах, хотя смотрели их сотни тысяч человек.

Документов о работе Кудряшовой на Свердловской киностудии и Мосфильме в конце 1970-х – начале 1980-х гг. не сохранилось. Для восстановления своих прав Елена Кудряшова (в девичестве – Говорухина) обратилась в адвокатское бюро «Кацайлиди и партнёры». Управляющий партнер компании Андрей Кацайлиди рассказал «Новому Дню», что уже на следующей неделе будет подан иск в суд в интересах актрисы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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