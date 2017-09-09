Сыгравшая Дашу актриса из «Вечного зова» подробно рассказала, за что ее лишили на родине пенсии (ВИДЕО)

Елена Кудряшова, в девичестве Говорухина, дала интервью журналистам канала «41-Домашний». 56-летняя звезда , сыгравшая в сериале «Вечный зов» дочь одного из главных героев Ивана Савельева, пытается через суд получить пенсию. Сейчас женщина живет в Италии, работает переводчиком, но в следующем году планирует вернуться в Россию. Пенсия для Елены Кудряшовой, по ее выражению, станет стартовым капиталом.

Актрису лишили пенсии

Напомним, Елена Кудряшова не может получить пенсию по возрасту, потому что в ходе многочисленных преобразований Свердловской киностудии ее личное дело было утрачено. Теперь у актрисы нет доказательств того, что она действительно снималась в знаменитом сериале и еще нескольких фильмах, хотя смотрели их сотни тысяч человек.

Документов о работе Кудряшовой на Свердловской киностудии и Мосфильме в конце 1970-х – начале 1980-х гг. не сохранилось. Для восстановления своих прав Елена Кудряшова (в девичестве – Говорухина) обратилась в адвокатское бюро «Кацайлиди и партнёры». Управляющий партнер компании Андрей Кацайлиди рассказал «Новому Дню», что уже на следующей неделе будет подан иск в суд в интересах актрисы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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