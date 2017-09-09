В Свердловской области погибли восемь человек из-за отлетевшего колеса самосвала (ФОТО, добавлено ВИДЕО)

Сегодня вечером произошла серьезная авария с восемью погибшими. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

По предварительным данным, ДТП случилось около 17:30 на 24 км Полевского тракта: у самосвала отлетело колесо, машина завалилась набок и придавила два автомобиля УАЗ. В результате инцидента погибли восемь человек, есть также трое пострадавших. В одном УАЗе находились шесть человек, во втором – пять.

На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД Свердловской области и спасатели МЧС. Более полная информация будет предоставлена по мере поступления.

Видео с места ЧП

О произошедшей трагедии проинформирован врио губернатора Свердловской области, – сообщает ДИП. Евгений Куйвашев поручил обеспечить все условия для скорейшей помощи пострадавшим и выяснению причин проишествия. «Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким. Без сомнения, вся необходимая помощь и поддержка будет оказана», – заявил Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, служба информации РИА Новый День

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